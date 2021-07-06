近期美股屢創新高，股票市場並未因聯準會有意提前升息而出現劇烈波動，然而資產管理機構GMO創辦人葛拉漢（Jeremy Grantham）仍認為，史上最大牛市已經接近尾聲，且當前股市、債市及房市都存在危機，將引爆史詩級的多資產泡沫化。

葛拉漢先前就曾多次對股市泡沫化提出警告，日前接受陸媒第一財經訪問時，再發表美股牛市即將觸頂的說法，葛拉漢表示，「泡沫頂點總是很難預測，但轉折點往往是在最樂觀的時候，而不是在市場開始轉差之際，今年2、3月市場情緒已經到達頂點，特斯拉股價衝破900元，比特幣也逼近6萬美元。」

此外，葛拉漢也發現過去幾次的泡沫化都有類似的歷史軌跡，尤其1929年、1972年及2000年崩盤前，都出現高波動性股票跑輸權值股，但大盤仍保持漲勢的狀況，葛拉漢說：「這是牛市接近尾聲的1大特徵，而我們現在就經歷同樣的狀況。」

葛拉漢警告，目前不僅股市存在泡沫，全球債券價格也位在高點，且房地產漲幅創紀錄、大宗商品價格飆升等原因，已經開始擠壓各層面的利潤，若市場開始出現崩跌，將會引發一場史詩級的多資產泡沫化。

葛拉漢表示，「永遠不要同時引爆多資產的泡沫，但這次，股、債、樓市3大資產都瀕臨破裂，恐怕很難安然度過，日本在1989年代碰到此情況後付出慘痛代價，至今都無法回到原先的經濟水準。」

至於現階段最安全的資產與投資選項為何？葛拉漢說：「購買新興市場估值便宜的股票，且幾年內都不要再碰，你就能有不錯的收益，另外保持一定的資產流動性，當市場狀況不佳時，你也能避免危機。」