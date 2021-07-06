香港警方瓦解一個港獨組織「光城者」，指該組織圖策劃恐襲，並拘捕9名成員，包括學生、大學管理層、中學職員。保安局局長鄧炳強表示，不斷有人挑動市民支持或同情恐怖份子，會助長他們在香港進行襲擊活動。

鄧炳強下午對記者表示，「光城者」招募中學生進行恐怖襲擊，並找計畫離港的學生行動，對此感到憤怒。他說，不斷有人挑動市民支持或同情恐怖份子，會助長他們在香港進行襲擊活動，活動將會涉及社會每一個角落，令所有人受害。同情者會變成支持者，隨後會變成恐怖襲擊的參與人，呼籲市民同心對抗恐怖活動。

他並強調，香港23條立法愈快完成愈好，但指涉及7個範疇，並指由2019年至今，在社會發生暴力或針對國家安全事件，政府需要再審視，相信在本立法年度未能完成相關工作。另外，鄧炳強亦為候選人資格審查委員會（資審會）的其中一名成員。他指，會公平公正執行資審會的工作。