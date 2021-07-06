電動車等相關產品需求穩定，信昌電(6173)在手訂單約3個月到4個月，信昌電董事長焦佑衡表示，第3季接單平穩，沒有特別不好的消息，信昌電經過這幾年調整，在特殊規格產品已走出一片天，可望交出穩定成長的業績及利潤率。

信昌電今天舉行股東會，會後舉行線上記者會，由焦佑衡親自主持，焦佑衡表示，信昌電近幾年積極調整，鎖定特殊電感/電容/電阻開發產品，包括大顆/特大顆產品，利用粉末方面的能力做出特殊產品，目前已在少量多樣特殊產品走出一片天，由於這些特殊產品應用範圍較特別，有較好的利潤，因此讓信昌電交出穩定成長的業績及利潤率。

5G、新能源車及第三代半導體新興應用激增，帶動大尺寸/高功率/大電流被動元件需求，信昌電在快充電源、5G基地台等應用領域已完成多項導入案件，並已大量接單，車用部分，信昌電亦於全球各區域導入車用電源模組，並透過華科平台整合銷售，不過由於車用產品認證時間較長，仍在努力發酵中。

目前5G基站佔信昌電營收比重約10%，車用產品佔比約3%到4%。

在LTCC部分，5G手機射頻元件應用大量增加，且5G基站集成化需求將原金屬腔體濾波器改為LTCC陶瓷介電濾波器，帶動LTCC陶瓷粉末需求，信昌電也積極開發LTCC介電陶瓷材料；信昌電總經理洪志謀表示，信昌電做介電粉末已經20多年，微波元件如：LTCC介電陶瓷材料亦已開發2年多，這種產品頻率上影響較大，目前產品還在客戶調整送樣認證中，預估今年或明年會認證通過。

信昌電6月合併營收為5.52億元，年成長29.6%，累計前6月合併營收為30.82億元，年成長28.64%。

展望下半年，焦佑衡表示，目前終端應用看起來比較差是手機，但第4季也未必會不好，電動汽車看起來還不錯，6月雖然有些庫存調整，但第3季接單平穩，沒有特別不好的消息。

洪志謀表示，目前在手訂單約3個月到4個月，庫存(成品/半成品/材料)約60天，隨著車用半導體缺料紓解，下半年會比上半年成長。