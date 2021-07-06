6日最新數據，由於全球航運業者強勁需求下，韓國造船廠2021年上半年新訂單，比2020年同期遽揚7倍以上。

根據全球調研機構克拉克森研究服務(Clarkson Research Service)調查，2021上半年的6個月內，韓國造船廠接到的新訂單數高達1,047萬修正總噸數(CGT)，比2020年同期的135萬CGT，大幅增加7倍之多。

不過，比中國大陸的1,059萬CGT要稍微少一點。2021年前6個月，韓國造船廠與中國大陸同業，彼此新訂單差距僅為12萬CGT，相當於兩艘1.5萬TEU(20尺貨櫃)的貨櫃輪大小。

這份報告也顯示，2021前半年全球新船訂單大增近3倍，達2402萬CGT。而2020年同期，僅有824萬CGT，創2014年以來最高。

在這6個月累計新船訂單中，韓國市占比約43.6%，中國則是多一點到44%。但就6月單月來說，韓國則是贏過中國大陸。

細分來看，韓國造船廠拿到新訂單包括，16艘液化天然瓦斯船、42艘油輪、52艘液化石油氣載運船與81艘貨櫃輪船。