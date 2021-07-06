杜絕新冠肺炎，疫苗是關鍵，其中施打順序更成了社會矚目，台灣港務公司臉書粉絲頁發生嚴重烏龍事件，5月7日貼文，明確寫出董事長李賢義攜帶太太，以及總經理陳劭良率同仁、同住眷屬完成疫苗接種，但港務公司今天發現澄清，強調李賢義與陳劭良的同住眷屬當天並未陪同接種，文稿有誤將修正。

台灣港務公司指出，為鼓勵港區第一線工作人員施打疫苗，避免染疫風險，董事長李賢義及總經理陳劭良5月7日在高雄港蓬萊港區棧9庫，陪同港區CIQS及第一線作業人員，實施AZ疫苗接種。

港務公司臉書粉絲頁7日貼文，明確寫出「李董事長賢義攜帶太太暨陳總經理劭良率領所屬同仁、同住眷屬暨港區相關業者等第三類高接觸風險工作者，於高雄港棧9庫完成COVID-19疫苗接種活動」，但港務公司發現文稿有錯。

據了解，當天李賢義與陳劭良的同住家屬並未陪同接種，目前家屬透過今日公佈的「唐鳳疫苗預約平台系統」預約施打，尚未預約成功。

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