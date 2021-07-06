面對疫情，各產業都受到嚴重衝擊，如何透過網路重新開啟新的商業模式，成為許多產業積極推動的方向；暨南大學與在地青年團隊，共同發起「家鄉雲」數位轉型行動，希望協助大埔里地區產業，推動雲端服務及數位轉型。

暨大校長武東星表示，疫情對於以觀光產業為主的水沙連區域衝擊很大，因此，暨大在5月籌備產業數位轉型行動，並且進行線上產業問卷調查；7月啟動論壇小聚，暨大做足準備，先了解在地產業的數位轉型需求，由暨南大學人社中心、通識中心教師團隊與在地青年，共同舉辦在地產業的數位轉型論壇，邀請各領域專家業者，與超過百家在地產業，分享推動數位轉型的經驗。

武東星特別感謝順騎自然公司、暨大博士生陳巨凱的響應，讓此次行動能夠更快速與順利。甫獲得國發會青年培力工作站計畫的陳巨凱表示，數位轉型是龐大的工作，牽涉到商業模式轉型、營運優化轉型、文化轉型、顧客體驗轉型與組織工作模式轉型等5大面向，每個面相對在地微型產業來說都不容易，所幸在暨大人社中心與通識中心教師的陪伴下，讓更多在地產業了解什麼是數位轉型，及如何開始進行。

「家鄉雲」是暨大與在地青年團隊，共同發起的數位轉型行動，目的是希望大埔里地區在地產業，開始推動雲端服務工作，在疫情衝擊之際，讓產業開始思考如何進行數位化，優化數位行銷，家鄉雲將持續舉辦6場次線上論壇，希望能夠陪伴在地產業，開始推動數位轉型。