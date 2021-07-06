近2～3個月黃豆期貨價格從高檔下滑，短線價格修正有望告一段落，期街口S&P黃豆（00693U）今（6）日量縮守穩，以22.46元小漲0.04％作收。街口投信表示，下半年黃豆供給不足的風險持續升溫下，黃豆期貨價格仍具有再次走揚的潛力

根據美國農業部最新的年度種植面積報告顯示，2021年的黃豆種植面積預估為8756萬英畝，雖較去年成長約5％，但仍與市場高度預期的8896萬英畝有所落差，顯見未來半年全球的黃豆供給將不如市場預期的充足。

除此之外，街口投信表示，美國西北部區域受到熱浪侵襲，多個地區接連打破歷史高溫紀錄，在7、8月正值美國黃豆成長的黃金期，異常的炎熱與乾旱將再次重創黃豆生長，最終黃豆可採收的面積可能遠不如種植面積，品質低落亦是另一個隱憂。

街口投信分析，基於美國黃豆種植面積落後於市場預期，且異常氣候因素揮之不去，中國5月黃豆進口量更是較前月大增29％至961萬噸，6月以來黃豆期貨的價格修正可望暫告一段落。