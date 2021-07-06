有些人在外看起來脾氣好，對人和顏悅色，甚至可能是容易被人欺負的對象，不過他們在家可能又會變了個樣，對待家人或愛人時，脾氣非常差，《搜狐網》近日分享2個在外人面前，會偽裝自己，不表現出自己壞脾氣的星座，一旦面對自己最親愛的家人時，反而會無法控制自己的情緒。

1.月亮牡羊座

月亮落於牡羊座的人，屬於會積極表達愛意的類型，當他們愛上一個人時，會將所有的一切都給對方，但唯一缺點就是脾氣差，面對外人時，他們會控制自己的情緒，不過一碰到家人就克制不了，一點小事就能讓他們暴跳如雷，甚至還可能因此動手。

月亮牡羊座若遇到小孩不聽話，甚至可能會氣到賞孩子巴掌，但打完後他們又會非常後悔，而對於越愛的人越是衝動，控制不住火爆的脾氣和情緒，因此經常做出一些不理智的事情，例如摔東西等舉動，建議月亮牡羊座應學習控制脾氣，以免傷到愛他們的人。

2.太陽雙魚座+火星金牛座

太陽位於雙魚座，且火星落於金牛座的人，在外人面前特別喜歡偽裝，由於他們很在意別人的看法，因此會盡可能地維持自己良好的形象，就算內心很不滿，他們也不會表現出暴躁的情緒，而太陽落於雙魚座，外表給人一種柔弱的感覺，好像不太會發脾氣的樣子，不過搭配火星金牛時，他們的脾氣就很大。

太陽雙魚座+火星金牛座一旦表現出來情緒就會很極端，對家人與愛人非常兇，甚至會做出一些不理智的舉動，在外面感到不滿時，回家就可能對家人發火。除此之外，部分太陽雙魚座的男人，外表看起來人畜無害，但實際上卻是個不折不扣的渣男，個性沒擔當的機率也相當大。