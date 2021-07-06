樂天桃猿啦啦隊成員林襄長相甜美清純，又擁有E罩杯火辣身材，被網友封為「巨乳版黃捷」，她也時不時會在IG曬出辣照，日前她在臉書分享照顧姪子的影片，沒想到姪子竟然直接伸手將她的領口拉下來，瞬間差點就要走光，讓網友全都看傻眼。

林襄日前在臉書限時動態發文，只見她將白色上衣掀起，妹妹則在旁邊問：「小豆你幫大家確認一下，姨（阿姨）的胸部是真的假的？」小姪子也直接將手放在她的豐滿上圍上，下秒更調皮的直接將黑色背心扯下，讓林襄的胸前雄偉差點當場現形，嚇得她忍不住大叫。

林襄的領口被小姪子一拉差點走光。（圖/翻攝自林襄IG）

林襄在加入啦啦隊前就曾以「瑞希Mizuki」為名當直播主，還有接各種外拍工作，今年在經過選拔後，順利成為「RAKUTEN GIRLS.」的一員，最近防疫期間，中職被迫停賽，林襄也只能乖乖待在家裡防疫，便積極開直播和粉絲互動，也時常更新分享生活，曬出辣照讓粉絲一飽眼福。

日前林襄才曬出身穿性感運動裝的辣照，只見她身穿細肩帶短版背心搭配熱褲，綁起可愛的包頭，一躬起雙腿立刻露出白嫩蜜大腿和神秘三角地帶，讓粉絲忍不住直呼，「在家玩自拍的概念」、「我也好喜歡」、「害得我放大看」、「襄女神好萌」、「蜜大腿最高」、「很有俏皮居家運動女孩的風格 ，青春洋溢的」。