藝人蕭亞軒跟小16歲的男友黃皓交往近4年，不時高調放閃相當甜蜜，今（6日）深夜她突曬出一段影片，表示「謝謝你的一切，再見」，姐弟戀疑似情變，對此，蕭亞軒的經紀公司表示，雙方只是暫時分開，希望外界給蕭亞軒一些空間。

針對蕭亞軒疑似分手一事，所屬「軒亞娛樂」回應，「情侶戀人之間難免都有爭吵磨合的時候，疫情之下大家悶在家裡，什麼都無法做，受傷的疤痕還未治療完，每天心力交瘁，許多事情加在一起，心情雙方都不好受。」並透露黃浩最近想趁疫情期間工作空檔，想帶蕭亞軒回溫哥華見家人，但她月底因臉部傷疤需要治療而婉拒，目前許多因素不可能現在飛往溫哥華，只想專心等疤痕治療穩定之後再說。

可蕭亞軒知道黃皓思念家人的心情，彼此也擔心疫情下長途搭飛機的風險，以及目前受傷過後傷口復原治療的壓力，彼此都很自責，試著衡量許多方法解決，也重複討論過很多次，雙方都有自己的立場。

「軒亞娛樂」表示，每對戀人都會遇到問題，未來的事說不定，但現在雙方先為彼此保留自我的生活空間。「二人非分手而是暫停一下，還是深愛著彼此，目前讓他先回溫哥華，雙方暫時分開來，彼此先暫停一下，呼吸一下，各自給些喘息的空間。接下來還有許多事情要做，需要好好的休養休息，專心把傷養好，希望大家能體諒，給她一些空間，靜靜的調整身體及心情狀態，也謝謝大家的關心、也謝謝對軒亞娛樂的關心。」