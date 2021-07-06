5月21日，敖幼祥畫下股市慘澹，反觀確診率卻「大漲」的現象。(敖幼祥提供)

2014年，黑心油食安風暴席捲台灣，漫畫大師敖幼祥激憤下，開啟《苦刮堂》單幅諷刺漫畫系列創作，以時事為題，民情所應，強調「人民有苦，本堂必刮」。停止連載數年後，自今年5月起，敖幼祥因疫情再發新作，畫下疫苗資源告急，但病毒卻快步侵襲台灣的現況，以抒發心中苦悶。

敖幼祥表示，過去《苦刮堂》是因看不慣黑心油事件而起，當時頻繁在臉書貼出不同題材來「苦一下」，但若無苦事，他也不想為畫而畫，自然停止更新。這波疫情襲來後，發現每個人、包含自己都不免有些怨言，就用漫畫來發洩，「台灣本來是防疫模範生，怎麼會變成現在這樣？讓人覺得心裡很煩悶。」

每幅作品都呈現敖幼祥因應時下環境的所思所想，筆隨心走，偶爾還可見鉛筆打底留下的痕跡。如5月15日，雙北率先升級為三級警戒，全台人人自危，敖幼祥就畫下新冠病毒正齜牙裂嘴將人生吞活剝，蔡英文總統一手探向尚未孵出台製疫苗的母雞，一手則向被病毒吞噬的人們掛保證：「免驚！7月就有台灣疫苗囉！」的景象。

敖幼祥說，單幅漫畫其實不好畫，一幅畫面就要表現出作者對議題透徹的掌握與觀點，完全沒有文字的單幅漫畫，意境又更高，但台灣有許多好手，如筆名「Co.Co.」的漫畫家黃永楠，就是以單幅諷刺漫畫聞名的專家。

定居花蓮近10年的敖幼祥，防疫生活過得豐富，學水墨畫、下廚、種菜，填補時光。他說，現在連手機都不太願意打開，新聞與資訊四面八方湧來，讓人焦躁，太太建議要轉移焦點，別往情緒洞裡跳，「但可能我創作以來的習慣，就是想表演什麼，像是歌手想唱點歌給人聽，漫畫也是一種表演，想要有人跟你產生共鳴，並激發你下一個想法。」

自發表出道作《超級狗皮皮》以來，敖幼祥的筆就沒停過，不間斷畫了40年，創作已經與他的生活密不可分，不光為抒發焦躁而畫，近期還要來推出創意新作《翻轉烏龍院》，「因為疫情，漫畫家好友都無法聚會，我想邀請20至30位漫畫家，一起用各自創意翻轉《烏龍院》的元素，可以少女，可以暴力，讓大家好好玩一下。」