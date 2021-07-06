女星周迅演技精湛，是集滿金馬、香港金像獎、大陸金雞獎「三金」后冠的大滿貫演員，同時，周迅還是美魔女代表，擁有一張童顏的周迅，近日被拍下現身街頭拍戲的側拍照，周迅舉手投足優雅，照片美如電影海報。

照片中，周迅身穿白色寬鬆T恤、卡其色寬褲現身街頭拍戲，周迅招牌的大眼睛和一張小巧臉蛋相當俏麗，心情不錯的她不時面露微笑，周迅自帶女神氣息，她在黑白濾鏡下更加優雅，周迅儀態自然、大方，舉手投足幹練又氣質，就連周迅開傘、轉頭往回看的瞬間也絕美。

野生周迅自帶女神氣息，無P照絕美。（圖／取材自娛樂每日爆微博）

周迅在黑白濾鏡下更顯優雅。（圖／取材自娛樂每日爆微博）

野生周迅一系列的拍戲照曝光，事後還以「周迅上班圖氛圍感」登上微博熱搜榜，網友也大讚周迅：「自帶超強氛圍感！生圖狀態太棒了」、「周迅的狀態真不錯，上班都這麼有精氣神」、「不管是拍硬照還是隨手拍的生圖，都像電影質感大片」。

其實周迅當年出道時，就以獨特的靈氣和一雙炯炯有神的大眼睛引發關注，周迅還因此有「落入凡間的精靈」的美名，儘管周迅已46歲，她仍擁有凍齡顏值、俏麗臉蛋和前凸後翹的S身材，同時，周迅也保有一顆童心，她日前就曬出玩夾娃娃機照，只見周迅表情嚴肅、專注地操作搖桿，又對著機台前後比對，周迅夾娃娃的模樣認真又緊張，但最後仍挑戰失敗、沒有夾到娃娃，周迅露出尷尬的傻笑表情，模樣呆萌。