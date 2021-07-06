6日上午有12頭鯨豚類動物被發現「疑似集體自殺」衝上浙江省台州市臨海市頭門港海域北洋壩沙灘上擱淺，經村民報警，工作人員介入緊急救援，因擱淺時間較久，迄傍晚已有3頭死亡。浙江省台州市臨海市委宣傳部下午證實，擱淺的鯨豚類動物為短鰭圓頭鯨，俗稱大吻領航鯨、大吻巨頭鯨、南海領航鯨或是圓頭鯨。

台州臨海市多部門已在現場救援，工作人員和現場熱心群眾在岸邊挖水坑，將擱淺的鯨豚一條條地扛到水坑裡，並一把把「遮陽傘」。救援人員正在搭建防曬網、鋪溼布。

澎湃報導，中國科學院水生生物研究所副研究員郝玉江說：「海洋生物群體擱淺的救治要遵循優先原則，優先救治生命體徵較好的個體。」「我在視訊中看到有人在救援中拉背鰭和尾巴，這是非常錯誤的，可能造成進一步傷害。」

澎湃新聞報導，浙江海洋大學教授、海洋生物專家趙盛龍在獲報有鯨豚擱淺後，立即告訴搶救人員「千萬不能脫水，千萬不能脫水！」「一定要不停的用水澆牠們，多澆頭部的鼻孔！」「一定要把牠們拖回海裡去！」「辛苦一點！辛苦了！」

趙盛龍表示，鯨豚擱淺沒有什麼辦法，只能辛苦一點，不讓牠脫水，把牠拖回海裡去，「把牠拖回海裡後，如果牠還要衝上來，就繼續把牠拖回海裡去。只有這一個辦法！」

趙盛龍從視訊研判，擱淺時離漲潮時間還有一段時間，最好是找附近養殖塘，水深最好有一兩米，讓鯨豚去養殖塘裡暫養一下，恢復一下體力，等潮水漲平再把牠送回海裡。「能救活幾頭就救活幾頭，只能盡力！」

他建議抬鯨魚的話藉用醫院用的擔架，其中一個人不停的往牠的噴水孔澆水，千萬不要讓牠脫水。

「這些鯨魚可能是短鰭原頭鯨，一頭起碼一兩百斤重，頭部比較滑溜，人力扛的話，很費力也很難扛。其實最好用的是用帆布擔架，可以在擔架裡面灌滿水。」

趙盛龍說，鯨豚擱淺有好多種原因，比如腦袋裡長了寄生蟲、海洋底部的聲波干擾、追逐餌料、海洋環境改變導致迷路、高灘地上的化學物質變化導致牠的聲納系統失靈等等。

「實際上全世界的專家都沒搞清楚鯨豚擱淺的這個問題，上面說的也都只是一些理論。」在某些地區，鯨豚擱淺是比較常見的現象，多的達幾十頭。一般來說，這些擱淺的鯨豚都是一個家族的，其中，雌鯨和幼鯨會多一些，雄鯨比較少。

短鰭圓頭鯨，俗稱大吻領航鯨、大吻巨頭鯨、南海領航鯨、圓頭鯨。自然壽命雌性63齡，雄性46齡。本種喜歡集群生活，通常結成10餘頭以上的群體，有時多達數百隻，群體中成年雄鯨較少，大多為成年雌鯨和幼仔。

2005年1月有33頭短肢領航鯨在美國卡羅萊納州的沙灘上集體擱淺。近年來在台灣也時常有短肢領航鯨擱淺的報導。分布於世界各大洋暖溫帶和熱帶海域，常見於東海南部及南海。列入《CITES》附錄Ⅱ，在中國是二級保護動物。