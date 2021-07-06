「人流天線」是一個手機訊號偵測器，以手機訊號估計人流，雲林縣14個傳統市場使用1個多月來，推估人數頗準確。（周麗蘭攝）

民眾在家打開「Nubi」App就能知道現場人多不多，要不要改時間上市場。（周麗蘭攝）

雲林縣現有14個傳統市場裝設「人流天線」，以手機訊號估計人流，使用一個多月來，推估人數頗準確，崙背鄉市場管理員表示，人流天線估算相當精準，燈號和實際狀況差不多，市場管理員也能擴大管理範圍，未來雲林縣所有夜市都要裝。

縣府因應有確診者去過傳統市場，6月初緊急在斗六市西市場、斗南第二市場裝人流天線，偵測手機訊號推估每平方公尺人數，分成藍、黃、橘、紅4個燈號，橘色燈以上不建議前往。

縣府計畫處長李明岳表示，人流天線只要有電源、不會淋雨即可安裝，裝設之後公所去現場估算面積與人數，設定燈號，民眾在家打開「Nubi」App就能知道現場人多不多，要不要改時間上市場。

崙背鄉市場管理員江漢表示，自從裝人流天線以來，他和另一名管理員可以擴大管理範圍，人力調配更游刃有餘。

他說，市場常有人「聚集」，但無法客觀評估確切人流，以前他和同事一看到人潮就衝，宣導保持社交距離、或緊急封閉，但往往只是一小撮人聚集，封閉得太快會衝擊攤商沒生意，衝來衝去也很困擾。

向縣府計畫處求救之後，該處前往裝了人流偵測器，偵測估算的人數和現場比對相當精準，設定以38人為綠燈邊界，現場若有41人燈號就會從綠轉橘，迄今還沒有亮過黃燈。

陸續裝設的14個傳統市場成效不錯，西螺鎮東南夜市日前演練微解封也裝設3個，是縣內第一個裝設人流天線的夜市。

縣長張麗善表示，未來防疫會變成生活化，所有的夜市都要裝人流天線，每十分鐘監測一次，讓大家知道能不能逛夜市。