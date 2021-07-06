該名婦人低收入戶有5000元的補助，但家庭開銷捉襟見肘，真的不夠。（翻攝臉書）

臉書「清水小鎮」劉姓女子Po文說，「昨晚我看到一位婦女，蹲在我家後面橋邊哭！我怕她想不開就去關心她，才知道！她是單親媽媽，有兩個孩子，一個國中、一個高中，都是正須要花錢的時候，她平時靠臨時工養家。因為疫情沒工作又申請不到政府補助，雖然她有低收入戶5000元的補助，但家庭開銷真的不夠。」

劉姓女子問該名婦人，「妳怎麼知道妳無法申請紓困補助？她說，（我是做臨時工養家，有工作有錢，沒工作沒錢，連吃三餐都有問題了！怎麼會有錢去繳國民年金？）」

劉姓女子問該婦人，妳怎麼不去找正常工作？她說，「（我是個單親媽媽有小孩，我父母也都不在了！也沒有兄弟姐妹可以幫忙，像我這樣要找正常工作不好找。）」

「我跟她說，工作的事情，我幫她問看看，我兼差的清潔公司，我明天（今天）早上會去銀行領錢順便多領5000元給妳，不用還，但我也只能幫助妳這樣了！」

「疫情無情、人間有愛！」她哭著跪在我面前跟我答謝！我非常不敢當的跳開她的面前，將她扶起。「我也跟她說明，清潔工也是臨時工，但她的工作可以說天天有，她說沒關係！有收入就好。她哭我也哭，我們哭成一團！」

劉姓女子說，希望中央政府政策，不要有藍綠政黨之分，能通過一人一萬元的紓困補助，這樣才能真正幫助到真正窮的人。

這則PO文引起近800人的關注，有人建議劉姓女子，再遇到該婦人，請告訴她社會局會幫她，請她申請。有人批這種官害死人，單親誰願意。還有人建議說，台中市議員黃馨慧那裡有善心人士提供紓困，可去申請看看。還有酸民說「除非某股票跌，不然某個人不會醒來」。

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