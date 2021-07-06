關島首班直飛航班今（6日）啟程，長榮航空BR20於上午9點自桃機啟程，並在當地時間下午2點55分抵達關島。雄獅旅遊表示，首航班機座位完售，旅客年齡49歲以下族群佔比高達約73％，疫苗選擇以需施打兩劑的莫德納及輝瑞最熱門，反而僅需打一劑的嬌生疫苗較冷門，雄獅旅遊也指出，預估7月國人赴關島將來到最高峰。

雄獅旅遊品牌策略總經理游國珍表示，雄獅旅遊首波推出的5天4夜機加酒商品共4梯次、439席已完售，7月22日推出Long Stay的22天機加酒商品收訂已逾8成，近期即將額滿；後來加碼的7月26日、8月12日出發22天21夜機酒預購商品，目前總計約80人報名；而7月27日及8月2、8月8日推出的7天6夜機加酒商品預購，目前共約300人報名。而各項商品持續進單中，10趟次若完售，雄獅旅遊共約有1479席機位的銷售成績。

游國珍指出，今日參加關島機加酒的旅客中，以「20至29歲」及「40至49歲」兩族群為最大宗，各佔21.1％，總計49歲以下族群佔近73％，年齡層屬青年及中壯年居多，研判是因為疫苗施打排序較後，對於疫情感憂心，希望能提早施打疫苗，或是因公務需求要經常出國者。

至於赴關島所選擇施打的疫苗，多達38％旅客希望施打莫德納疫苗，其次分別為輝瑞疫苗34％及嬌生疫苗23％，另有3％旅客選擇這趟不施打疫苗。游國珍表示，旅客選擇莫德納及輝瑞比例較高，確實出乎意料之外，推測是旅客對疫苗信心度判斷，以及回台後也可依照指揮中心排程，繼續施打第二劑。

雄獅旅遊表示，目前關島的餐廳、商店以及各大景點皆已經陸續開放，針對自由行的旅客，建議可以選擇參加當地旅行社推出的觀光行程，包含前往秘境法伊法伊海灘，體驗浮潛、獨木舟等水上活動，或是來一趟市區及南部觀光導覽，由專業導遊介紹戀人峽、拉提石公園等著名景點。

此外，目前台灣平均每天入境旅客人數約600人，雄獅旅遊也另提供關島旅客防疫旅館、防疫車隊代訂服務，預期在這些旅客在回國後，帶動需求可能翻倍成長。