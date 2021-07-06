徐若瑄在臉書貼與媽媽和姊姊的視訊照片po文表示「徐媽媽今天打了第一劑的疫苗了，我感到欣慰」，她表示媽媽符合55歲以上原住民資格，由大姊陪同去施打新冠肺炎疫苗，「徐媽媽打完之後有點小倦怠、下針處微酸，其他一切都正常」，被問到日前和徐媽媽一起捐物資力挺醫護人員，表示快篩劑5100劑之前已全數捐出了，隔離衣下周應會到貨，再與衛生局安排捐贈處。

人在新加坡的徐若瑄說「我想我媽咪、想我姊了」，曬出爆炸頭照：「在家人面前可以不整理頭髮，盡情揮灑我的爆炸頭，真好！」網友讚她爆炸頭也很可愛，還誇徐媽媽和姊姊都很美，「姐姐也好美 ，全家都高顏值」。而近期常以直播和粉絲互動的她，也考慮頂著爆炸頭直播，「鐵V粉（米粉？）也是家人，好像我下次也可以這樣來直播」。

徐若瑄日前和鄭人碩直播，鄭人碩不僅獻出自己的第一次現場清唱，徐若瑄提到拍攝新歌《甩》MV時，鄭人碩到現場探班送的瓜子很好吃，沒想到最近竟又收到鄭人碩寄的瓜子，「上次直播中我說人碩送的瓜子好吃，便啃起来了！他就說一起直播的人，他全部都送！（以為隨口說說，没想到他一言九鼎！竟然還記得這芝麻小事）」鄭人碩還一次寄了一大箱總共75包，徐若瑄笑說：「碩哥一出手，便知有沒有！（會不會太多了啦！）」