香港油麻地紅茶館酒店先前一名確診女工，經檢驗後，其基因排序，與早前一名入住該酒店的確診印傭有關連，最終此個案由本土病例改為輸入病例，香港本土零確診紀錄延至28天；澳門方面則要求香港輸入相關病例清零14天後，才實施通關。有香港醫學專家憂慮，改為輸入個案不代表絕對安全，並舉例，之前就有染疫男地勤於社區傳染女客服同事，加上放寬邊境檢疫有機會走漏個案，影響周邊地區對本土疫情的信心，最終恐影響香港與澳門、大陸，甚至三地通關的進展。

香港呼吸系統專科醫生梁子超表示，對香港是否有條件與大陸或澳門通關持質疑態度，建議若港澳恢復通關，要設置同步、對等的外防輸入措施，亦擔心香港透過「疫苗氣泡」縮短抵港人士檢疫期，並依賴抗體檢測，惟有關措施並無科學根據，會構成潛在防疫漏洞，萬一香港爆發疫情將直接影響澳門，或使周邊城市不安，從而影響通關進展。

梁又舉例，指同樣改為輸入個案的機場男地勤個案，曾傳染大埔新達廣場1名女同事，即使如今改為輸入相關個案，但病毒已在社區造成傳播。現雖有證據顯示確診女工與輸入個案相關，但目前仍未能肯定患者帶活病毒抑或病毒殘餘，故仍要觀察她近兩周有否發病跡象。

根據以色列最新數據，指即使當地已有六成人口接種新冠疫苗，但在Delta變種病毒威脅下，仍日增約300例個案，反應新冠疫苗對預防變種病毒傳播存在很大疑問。梁強調，不能單靠疫苗減慢病毒傳播速度，要配合傳統防疫方式、相輔相成。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良則表示，港府可參考全球接種率最高的阿聯酋，以及東非國家塞席爾，上述兩國接種疫苗人數已逾七成，其中阿聯酋適合接種者更有九成人接種，當地染疫死亡人數比例亦僅錄0.2％，屬於全球最低。若香港每日有10萬人接種新冠疫苗，將能加快達到有600萬人完成接種的目標，建立免疫屏障。