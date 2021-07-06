疫苗預約平台今(6)日上線，但國內疫苗仍不足，目前施打率僅1成左右，假設年底官方與民間採購各式海外疫苗皆進口成功，台灣大學國企系教授陳厚銘建議，政府可應用經濟理論中的「次佳」選擇策略，鼓勵民眾第一劑選擇施打AZ疫苗，第二劑混打BNT疫苗，使自己盡快獲取最佳的防疫保護。

陳厚銘表示，我國目前到貨的疫苗，國外援助的比政府買的還多，截至7月3日止，國內疫苗施打率僅10.18％，接種覆蓋率落後全球平均值，想必到了年底，疫苗短缺現象恐持續，無法供應台灣2300多萬人完整接種二劑。

陳厚銘認為，即使疫苗預約平台今日上線，並開放到第9及第10類民眾預約，然而受限於疫苗不足，且種類繁多，個別疫苗保護力又不同，不過倘若政府及民間團體採購的疫苗都能全部到位，包括國外捐贈的疫苗計算在內，AZ與BNT疫苗的數量最多，各有1000多萬劑，其次是莫德納755萬劑，他則建議政府，可鼓勵民眾第一劑選擇施打AZ，第二劑混打BNT。

陳厚銘提到，以各年齡層來推論，12到17歲的青少年只能施打BNT疫苗，依據內政部戶政司統計，民國109年底青少年人口共有126.3萬人，假如每人施打兩劑，共需要252.6萬劑疫苗。1500萬BNT疫苗扣除252.6萬劑後，約相當於AZ的1237萬劑，正好可提供給1200多萬民眾施打。

相對於BNT及莫德納疫苗，施打二劑AZ疫苗的保護力較差，因而出現AZ疫苗的緩打潮。陳厚銘指出，國外實證資料顯示，第一劑施打AZ疫苗，第二劑混打BNT或莫德納疫苗，其保護力和二劑都施打同樣BNT或莫德納的效果差不多。

對此陳厚銘呼籲政府積極宣導，鼓勵民眾第一劑施打AZ，第二劑混打BNT。如此，不僅可以充分利用寶貴疫苗資源，並且可達到全體國人疫苗施打保護力的最佳化。