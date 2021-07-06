台灣本土新增確診個案持續降低，各界期待解封日快點到來，台北市長柯文哲6日表示，台灣基本上還是同島一命，各縣市分開解封不容易，可採分階段解封，不吃飯的優先。

行政院要求規畫適度放鬆各行業管制，不少部會開始盤點微解封作法，也有人提出各縣市微解封，疫情相對嚴重的雙北市暫緩。

柯文哲今主持防疫記者會指出，台灣基本上還是同島一命，特別是高鐵出現，形成一日生活圈，各縣市解封條件不一樣相當困難。

他表示，屏東枋山爆出印度變種病毒感染，雖然枋山在台灣尾，離台北這麼遠也令人很緊張，各縣市分開條件解封不容易。

柯文哲說，解封還是要按照科學，涉及群聚吃飯最危險，要排在最後，可以採取分階段解封，不吃飯的優先。

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