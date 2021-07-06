催生新「公道」力量。證期局6日公布，已訂定投信募集發行ESG相關主題基金，應至少符合八大特徵，才能算合格的ESG基金，從8月底會公布在ESG基金專區，證期局副局長郭佳君表示，合格的ESG基金會與永續有正相關，若被投資標的與基金投資政策不符，如發生公司治理不佳、高污染、弊案等，基金可能應調整投資部位。

也就是說，未來若企業是高污染產業、未善盡勞工保護、男女平權、環境永續及公司治理等，這些ESG基金必須先督促公司改善，否則將可能出售這些公司的股票。

郭佳君表示，目前國內共有14家投信發行所謂的ESG基金，共有21檔、規模1102億元，但以新規定來看，都要增加揭露事項，將在半年內調整；另外還有5家投信已獲准5檔新的ESG基金，申請募集上限1千億元，但目前仍未募集發行，未來亦要符合相關規定。

證期局新訂的合格ESG基金八大必須特徵即，一是投資目標與衡量標準符合永續標準，具體說明衡量實現永續投資目標實現程度的評量指標；二是永續投資策略與方法，即基金所採用投資策略類型，將ESG因素納入投資流程的具體作法及評估方式；三是ESG相關投資配置比例至少6成，但郭佳君表示，國外ESG基金相關投資比例都有7成以上，各投信要說明基金持有符合ESG相關投資重點標的占基金淨值的最低投資比重，並說明如何確保基金資產整體運用，不會對永續投資目標造成重大損害。

四是設定ESG參考績效指標，若基金有設定追蹤ESG績效指標，應說明指標的特性，及是否與基金相關ESG投資重點保持一致；五是是否有排除政策，即要標明基金投資是不是排除哪些不投資，如高污染或爭議產業不投資。

六是要明列風險警語，即基金ESG投資重點的相關風險，郭佳君表示，目前國際上對ESG基金定義仍未一致化，含主觀判斷在中，所以基金要揭露相關投資風險；七是盡職治理參與，說明ESG基金適用的盡職治理政策及執行方式，以及投信公司盡職治理報告的查詢方法或途徑。

八是要定期揭露相關資訊，投信公司募集發行ESG基金後，應於年度結束後二個月，每年在公司網站上向投資者揭露定期評估資訊。