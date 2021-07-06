1名李姓男子日前駕駛砂石車載運1整車廢土，企圖偷偷載往頭屋田窩山區傾倒，卻在苗14之1線撞見在轄區巡視的苗栗警分局長楊贊鈞，當場攔獲通報環保局派員到場，認定有違法傾倒的事實，李姓駕駛及羅姓地主均坦承不諱，全案依違反廢棄物清理法及區域計畫法函報各主管機關裁罰。
苗栗警察分局月前曾接獲民眾報案檢舉，指稱頭屋鄉內遭人傾倒廢棄物，影響周邊環境及民眾權益，立即派員並會同苗栗縣環保局人員趕往稽查，發現頭屋鄉二岡坪及茄苳段等2處所，遭人堆置大量的營建廢棄物，經追查發現係劉姓男子所為，警方詢後依廢棄物清理法等罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。
警方經查，劉嫌都是向年長的土地所有人或管理人，藉辭免費幫忙整地，將營建廢棄物，運來傾倒棄置，結果遭地主或附近民眾發現報案，劉嫌到案後坦承未取得合法廢棄物清除許可文件，自6月中旬開始載運營建廢棄物，每車載運量約50米，獲利數10萬元。
警方提醒，不法清運業者常以免費幫忙整地名義，與地主簽立相關契約，實際從事傾倒廢土情事，警方特別呼籲鄉親未經合法申請，逕自提供土地供棄置或回填土方，恐將違反或觸犯相關行政及刑事法規。閒置土地應設置圍籬、圍牆等阻隔設施或監視設備並定期檢查，善盡土地管理維護義務，以免遭人任意棄置廢棄物而觸法。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。