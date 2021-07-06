苗栗警分局分局長楊贊鈞日前在頭屋鄉田窩仔鄉道上活逮偷倒廢土砂石車。（苗栗警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗警分局日前接獲民眾檢舉查獲偷倒營建廢棄物案。（苗栗警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗警分局日前接獲民眾檢舉查獲偷倒營建廢棄物案。（苗栗警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

1名李姓男子日前駕駛砂石車載運1整車廢土，企圖偷偷載往頭屋田窩山區傾倒，卻在苗14之1線撞見在轄區巡視的苗栗警分局長楊贊鈞，當場攔獲通報環保局派員到場，認定有違法傾倒的事實，李姓駕駛及羅姓地主均坦承不諱，全案依違反廢棄物清理法及區域計畫法函報各主管機關裁罰。

苗栗警察分局月前曾接獲民眾報案檢舉，指稱頭屋鄉內遭人傾倒廢棄物，影響周邊環境及民眾權益，立即派員並會同苗栗縣環保局人員趕往稽查，發現頭屋鄉二岡坪及茄苳段等2處所，遭人堆置大量的營建廢棄物，經追查發現係劉姓男子所為，警方詢後依廢棄物清理法等罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

警方經查，劉嫌都是向年長的土地所有人或管理人，藉辭免費幫忙整地，將營建廢棄物，運來傾倒棄置，結果遭地主或附近民眾發現報案，劉嫌到案後坦承未取得合法廢棄物清除許可文件，自6月中旬開始載運營建廢棄物，每車載運量約50米，獲利數10萬元。

警方提醒，不法清運業者常以免費幫忙整地名義，與地主簽立相關契約，實際從事傾倒廢土情事，警方特別呼籲鄉親未經合法申請，逕自提供土地供棄置或回填土方，恐將違反或觸犯相關行政及刑事法規。閒置土地應設置圍籬、圍牆等阻隔設施或監視設備並定期檢查，善盡土地管理維護義務，以免遭人任意棄置廢棄物而觸法。