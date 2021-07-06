39歲的瑞士天王費德勒（Roger Federer），生涯已經拿過8座溫布頓錦標賽男單冠軍，雖然這兩年因為膝蓋動過手術，復出後的威力和之前比有點下滑，不過實力仍不在話下，今年在他最喜歡溫布頓草地大滿貫，生涯第58次打進四大賽8強史上最多，39歲又337天也是網球公開化以來，最年長8強選手。

網球四大賽從1968年開放職業選手參加，退役澳洲選手羅斯威爾（Ken Rosewall）曾在1974年溫布頓，以39歲之齡打進過溫網8強，當年溫網最後一天賽程時，他的年紀是39歲又224天，根據美國ESPN的數據資訊，費德勒在本屆溫網最後一天時，年齡是39歲又337天，因此超越羅斯威爾的紀錄。

「我想，某些程度來看，很高興看到我的付出有成果，我還能在這樣高水準的賽事對抗。」費德勒這樣說，而他為了保護身體，參賽安排上更加謹慎，之前法國網球公開賽還提前退賽備戰溫布頓。

今年溫布頓男單16戰獲勝後，也是費德勒生涯在溫網第105勝，追平納達爾（Rafael Nadal）在法網留下的105勝，並列網球公開化以來，單一四大滿貫賽最多勝紀錄。