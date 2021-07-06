環南市場今復市，台北市長柯文哲昨宣布市場休市補償機制，每攤一天補助5000元，若突然休市導致攤位物品損壞，再加5000元。北市副市長黃珊珊表示，針對此次環南市場休市，共發出超過2000萬的補貼給攤商。

黃珊珊指出，這次環南市場休市是因為疫情嚴重，是由政府公權力要求全面停業，就停業部分一天損失是補助5000元一攤，3天共1.5萬元；貨品損害一攤5000元，等於這次停市的補助一攤是2萬元，環南市場攤商有1057攤，總計約花2000多萬元。

黃珊珊表示，停業補助的部分先針對環南市場，其他市場的部分，若按照相關標準是因為政府行使公權力而停業，也會比照辦理。

針對環南市場改建已花費60億，市長柯文哲說要加碼花2至3億，黃珊珊說，環南市場60億是第一期跟第二期的改建工程，環南市場目前只是中繼市場，未來二期完工後，會有一半攤商搬過去，因為疫情關係，針對二期工程做調整還要在討論。