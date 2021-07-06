高市府推動「亞灣5G AIoT創新園區」開發，今（6）日與經濟部聯手透過線上舉辦「亞灣5G AIoT創新園區推動方案」廠商說明會，吸引中華電信、遠傳電信、台灣微軟、台灣思科、仁寶電腦等300多家大廠參與，有意進駐亞灣投資。市長陳其邁致詞時強調，防疫期間經濟發展不中斷，將打造全台最大的5G示範場域及數位轉型基地。

陳其邁提到，今年2月蔡英文總統及行政院院長蘇貞昌聯袂視察亞灣5G AIoT創新園區，並宣布5年投入百億布建園區5G通訊基礎設施。高雄市政府也加碼推出「006688」租金優惠方案，並提供融資利息、房屋稅、新進勞工薪資等各項補貼，協助進駐企業站穩發展腳步，加速推動園區發展。

「歡迎更多企業夥伴加入高雄數位轉型的第一班列車！」陳其邁指出，雖然上半年全台水資源短缺，但在市府團隊的努力下，高雄成為第一個水情反轉的城市，同時在疫情的防治上也是相對穩定，代表高雄有著令人安心的投資環境。

經濟部長王美花致詞表示，目前經濟部與各部會所組的跨部會工作小組已正式啟動，逐步落實園區各項建置作業，她也會督導進行跨部會資源整合。此外，目前開發中的高軟園區二期已正式公告招商，投資案受理到8月底，預計今年公共工程11月動工，可提供給亞灣廠商優質的進駐空間。

高雄市副市長羅達生也表示，「亞灣5G AIoT創新園區」是均衡南北區域發展、帶動高雄產業轉型的國家級計畫，正全面盤點5G AIoT需求與供給，並邀請四大國營事業（中油、中鋼、台電、港務公司等）帶頭，以石化、鋼鐵、智慧港灣及電業智慧化等在地特色優勢產業為主軸，打造5G智慧應用標準、釋出商機，吸引更多大廠落地高雄。

高雄市經發局長廖泰翔強調，未來將以建構完善的5G基礎設施環境、開闢產業發展空間、建置新創基地及人才培育基地、研發補助及場域應用計畫等多元面向發展，吸引業者將技術研發落地高雄，並運用亞灣區現有場域進行驗證，透過智慧科技促進交通運輸、人流物流、娛樂展演等各項服務升級，讓科技深入日常生活，一定會讓市民有感。