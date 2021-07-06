前年林姓腎臟科醫師遭診所以看診或病患洗腎期間不假外出，違反出勤規定開除，林男打官司求償，一審判診所須賠償他26萬元，二審認為林男違反出勤規定未達情節重大之程度，判診所須給付105萬元，但之後診所依規定在3個月前終止契約，林不能復職。

林男提告主張，他在2017年5月1日及2020年4月30日期間受僱於在診所擔任腎臟科專科醫師，但2019年7月1日診所竟起終止兩造僱傭關係，診所開除他並不合法，須給付他合約有效期間的薪資。一審台北地方法院判准26萬元。

二審台灣高等法院認為，林男雖偶於看診或病患洗腎期間不假外出，違反診所出勤規定，但診所指摘他違規情節並未具體特定，且未舉證證明洗腎病患因他違規行為而未能接受妥適醫療照護，林有不履行醫療業務，進而危害被上訴人權益之情。

合議庭表示，林男違反出勤規定但未達情節重大之程度，診所在2019年7月1日終止兩造僱傭契約，並不合法，須給付這段期間的薪水105萬元；但診所2019年7月15日再以存證信函，通知3個月後終止兩造僱傭關係是合法，林男無法復職。