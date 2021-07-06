45歲林姓男子偷竊被熱心民眾追捕，最後竟跳入新店溪游泳逃逸。（翻攝）

45歲林姓男子偷竊被熱心民眾追捕，最後竟跳入新店溪游泳逃逸。（翻攝）

竊賊被追捕無路可逃 竟泳渡新店溪逃逸

45歲林姓男子6月28日下午5時許，在新北市永和水門內機車停車場偷竊，林嫌撬開機車置物箱得手現金700元，湯姓等熱心民眾見狀上前追捕，林嫌被圍捕後無路可逃，竟跳入新店溪由至對岸北市端逃逸，隔日循線約談林嫌到案，依竊盜罪嫌函送法辦。

據悉，林嫌6月28日下午5時許，在新北市永和區環河西路2段、永和水門內機車停車場偷竊，湯姓民眾見狀利用手機錄下偷竊過程，林嫌撬開機車置物箱偷竊車內的700元現金。

湯男等人上前大喊「已經看你很久了，不要跑！」其他民眾也大喊「有小偷！」湯男等熱心民眾追捕林嫌，最後將他圍捕於新店溪河畔，並通報警方到場。

豈料，林嫌自知無處可逃竟跳入新店溪逃逸，最後泳渡新店溪至北市端上岸，熱心民眾也大喊「你不要死在裡面！」永和警分局新生派出所獲報，通報北市警方協助，最後鎖定身分，於隔日約談林嫌到案，他坦承，因缺錢花用才會隨機犯案。警訊後依竊盜罪嫌將他函送地檢署偵辦。