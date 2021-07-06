我國疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心5月中旬把全國升為三級警戒，並要求多個行業停業、餐飲業停止內用等，嚴重影響就業市場穩定，勞動部近期推出「安穩僱用計劃2.0」，只要經公立就服機構媒合的勞僱，滿2個月後就可以領取就業獎勵與僱用獎勵，僱主僱用4個月後可領3萬元僱用獎勵、而勞工就業則可領取2萬元就業獎勵。

據主計總處今天公布，5月份失業率達4.11％，相較於4月份的3.64％大幅增加了0.47％，創下自2013年11月以來的單月最高紀錄，而勞動部統計也指出，相較4月而言，5月的新登記求才人數僅有9萬5376人、下降將近1成。

勞動部勞動力發展署就業服務組組長陳世昌表示，從種種數字來看，疫情已對就業市場造成衝擊，為防範就業市場萎縮與失衡，勞動部將從7月12日起推出「安穩僱用2.0計畫」。

只要在公立就業服務機構開立僱用獎助及就業推介卡之日時，未參加就業保險或勞工保險的勞工（如沒有工作經驗的應屆畢業生）、職業工會勞工則需再填寫切結書，並經公立就業服務機構職缺媒合或推介就業，提供全時工作的僱主每滿2個月可以領取1萬5000元、最高領取3萬元，勞工每滿2個月則可領取1萬元就業獎勵、最高領取2萬元，部分工時只要每個月薪資高於1萬2800元即可減半領取。

陳世昌說，由於此計畫與青年就業獎勵計劃皆有提供就業獎勵，但青年就業獎勵最高發給3萬元補助，相較本計畫來的高，因此青年勞工可選擇改領「青年就業獎勵計劃」，但與此計劃不可重複請領。

目前此計畫預估從7月12日起開始執行至9月30日，只要勞工在此段期間經公立就服機構媒合（包括台灣就業通求職登記、推介即可），僱主與勞工就可領取相關獎勵。