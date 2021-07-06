東元(1504)今日召開董事會，決議變更110年股東常會召開日期為7月23日，地點在桃園市的東元中壢廠舉行。東元表示，公司推出的候選人有絕對的把握贏得多數席次，繼續掌握經營權推動既定的發展策略，公司以外的第二組人選可順利取得少數若干席次，但「爭奪經營權之說」已非現實。

東元原訂股東會日期為5月25日，改為7月23日召開。今年將改選11席董事，包含7名董事和4名獨立董事，父子經營權之爭被視為這次的改選焦點。

東元主要股東日前已完成委託書徵求程序，已於5月24日公佈董事和獨立董事候選人的電子投票結果。兩組人馬提出共18位董事和獨立董事候選人，公司派獲62％的支持選票，佔有明顯的優勢，再加上主要大股東黃茂雄、寶佳、華新(1605)三方實際持股，公司派有把握贏得多數席次。對於菱光(8249)董事長黃育仁這方面，公司派認為雖然還是可以獲得席次，但「爭奪經營權之說」已非現實。

此外，公司派也不認為有四方勢力來形容此次董事改選，也只有黃茂雄、寶佳、華新三大主要股東組成的同一股力量，且三大主要股東都有實質投入大量資金取得東元股權，是真正具有股東代表性的一方。外界所謂四股勢力是企圖混淆視聽，造成公司分化。