台股今天再度是航運族群表演局面，陽明解除處置交易後首日，股價開高走高衝上漲停216.5元，在貨櫃三雄中漲勢最強，原因終於揭曉。陽明稍早應證交所要求公布財報，5月單月大賺105億元，較去年同期成長152倍，單月EPS為3.15元。

陽明今日出關，寫下歷史新高價，也帶動航運股成交比重一度衝上55％，盤中類股指數則一度衝上400點大關，達401.46點，創下歷史新高。終場航運類股收漲2.54％，占大盤成交比重48.2％，也讓電子股又演一日行情，盤中欲振乏力。

相較於長榮，陽明今日解除5分鐘分盤交易，解禁首日股價強漲，早盤先是突破200元關卡，股價開高走高直衝上漲停216.5元，盤中一度開開關關，但午盤過後亮燈鎖死，終場有逾5000張的漲停追價買單，顯然對於陽明後勢很有信心。

挾航海王優勢，陽明也宣布在現行數位化服務基礎下，進一步與國內銀行合作，推出陽明海運「e-櫃台」服務，將傳統的進出口作業進行數位轉型，原本需要臨櫃繳費、領單作業均可移至網路上利用系統化方式進行，有效提升客戶作業速度與時效性，更避免客戶與提供海運周邊服務夥伴相互接觸而感染的風險。