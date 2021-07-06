台南市長黃偉哲今天在防疫記者會，特別挑出這則留言回覆。(翻攝黃偉哲臉書)

面對疫情，國人都希望盡快接種疫苗，卻有自稱在藥局實習未被列入優先打疫苗的大學生，跑到台南市長黃偉哲臉書留言「耶魯公衛出來的西瓜，憑什麼第五順位老人比我們第一順位優先打疫苗」，批市府逆時針施打會造成防疫破口。黃偉哲下午在防疫記者會說，「叫我西瓜我也就算了，但不該對長者沒禮貌。」

黃偉哲呼籲，不要製造世代間的對立，也不要把老人說成這樣子，「專業的教育很重要，教科書上的教育很重要，但生活教育、倫理教育也是相當重要的。」

他說，先讓長輩注射疫苗，是中央的規定，基於同島一命，老人家抵抗力弱、罹病致死率高，在疫苗足夠的前提下優先給老人家施打，希望每天不要有那麼多因染病過世的年長者，希望不要批評長者先打的政策。

黃偉哲也在記者會出示該則留言訊息，「欸，耶魯公衛出來的西瓜請問一下到底為什麼公文明確表示藥局實習生是疫苗施打第一順位，而你的衛生局到現在還在『研議中』，我們都開始實習多久了，每天都在高風險場所工作，憑什麼第5順位的老人比我們第1順位還優先，為什麼公文都明確表態了你們還要研議，藥局實習生一天接觸多少人？老人一天接觸多少人？如果我們不小心被感染了會傳染給多少來領藥、買防疫物資的民眾？你這種既錯誤又民粹的逆時針施打順序就是防疫破口的始作俑者。」

黃偉哲表示，尊重年輕人表達意見，「你叫我們西瓜就算了」，但他說，內容提到老人打疫苗，對長者很不禮貌，每個人家中都有老人，用這樣的方式來批評年紀大的市民，並不恰當。