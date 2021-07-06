自今年5月疫情升溫以來，一些弱勢民眾的生活備受影響。高雄市社會局長謝琍琍關心弱勢家庭的經濟及其兒少的餐食營養，社會局已於6月中旬提早啟動「弱勢家庭兒少寒暑假餐食券」，幫助弱勢家庭未成年兒少。

目前，社會局又攜手高雄市慈善團體聯合總會共同響應加碼福氣餐券，在暑假期間，公私協力合作讓弱勢家庭的餐食補充更加充足，照顧弱勢兒少的基本生活及餐食無虞。

社會局說，今年因應疫情提早發放，讓弱勢家庭兒少能及時到3大超商、2間連鎖便當店，於高雄市內共1057處據點可兌換溫暖的餐食，幫助生計受影響的弱勢家庭，今年暑假期間已提供1000名兒少餐食服務。

高雄市慈善團體聯合總會結合善心人士及團體推動「福氣餐券」計畫，補充經濟弱勢家庭餐食，擴大服務對象至高市單親、隔代教養、新住民等弱勢家庭，目前已募得1萬7000份。

聯合總會理事長張來川表示，希望善盡一份心力，與市府共同照顧弱勢家戶，福氣餐券結合市府社會局18處社福中心，和57個實物銀行網絡據點，及該會自辦的阿福食物銀行發放，一起關懷高雄市弱勢家庭及兒少。經社工評估後提供餐券，並輔以實物銀行物資協助紓困。