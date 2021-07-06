美國海軍陸戰隊與軍方工程師，正在評估輕型機器人履帶車，它可以幫忙運輸物資，也可以後送傷患，它被稱為遠征模組式自動車 (Expeditionary Modular Autonomous VehicleEMAV)。

防衛部落格(Defense Blog)報導，美海軍陸戰隊陸戰二師第2團第1營(1st Battalion 2d Marine Regiment (1/2) 2d Marine Division)在 6 月 24日起，於北卡羅來納州勒瓊營(Camp Lejeune)的訓練活動中，評估和測試了 EMAV車。

EMAV加上擔架後，就可以運送傷患。(圖/USMC)

U.S. Marines Exercise with Expeditionary Modular Autonomous Vehicle (EMAV)

EMAV 是一種具備高度機動與高度自動化的履帶車，由普拉特米勒汽車公司(Pratt & Miller)設計和製造，該公司主要是製作GT挑戰、拉力賽的賽車，一直與通用汽車(General Motors)合作。

回頭說EMAV，該車採用橡膠履帶，最高時速達到 72 公里/小時，有效載荷能力為 3.2噸，採用電力與柴油混合動力，在純電動時將可靜音移動，低重心的設計能夠爬升 60% 的坡度、40% 的側坡，和每一階60公分的垂直台階。此外，也有餘裕可提供28V和320V的輸出電源。

EMAV上的平台長 3.84公尺、寬 1.5公尺，這個較窄的設計是確保進出V-22 魚鷹機與CH-47直升機。

控制選項有3種，現場操作、遠程操作或自動指令，只要輸入目標地點即可。