繼科網平台後，生物科技亦可能面對監管風險，港股瀰漫利空氣氛，6日創六連跌，收跌70點。

香港信報報導，恒指開盤跌6點，報28136點，早盤曾挫238點，見27904點全日低，續創5月14日以來低位；之後表現一度改善，曾升7點，見28151點，不過A股跌幅擴大，拖累再度向下。恒指中午跌163點。午後跌幅明顯收窄，恒指最終收報28072，跌70點或0.25％，六日累跌逾1200點。大盤今日全日成交額1448.58億港元。

國指曾創八個月低位，低見10188點，收盤僅跌4點，報10269點。科指收跌65點或0.85％，報7646點。

個股表現方面，騰訊漲0.9％，報559港元，成交居首達108.33億港元。

成交第二位是藥明生物，盤中曾大跌15.6％，低見116.5港元，收市跌幅收窄至8.4％，報126.4港元，為表現最差藍籌。海底撈升4.2％，為表現最好藍籌。