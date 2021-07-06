立委馬文君（右三）號召善心人士，捐贈物民生與防疫物資給南投家扶中心。（提供／廖志晃南投傳真）

新冠肺炎疫情，對原本就辛苦的貧困家庭更是雪上加霜，立委馬文君號召善心人士，共同採購逾50萬元的600分民生物資，及1萬2000片口罩，捐贈給南投家扶中心，幫助遭遇失業、無薪假、減薪的貧困家庭，讓孩子能有基本的溫飽。

長期擔任南投家扶中心扶幼委員的馬文君，得知家扶中心近期募款及物資捐贈數量，受到疫情影響大幅度減少；因此號召合歡農產行潘素芬、宏基蜜蜂生態農場賴朝賢、金豐富商號潘榮松、明泰營造吳秀雲等負責人，還有善心人士施昆良、林冠岐、林宜君等人，共同採購麵條、肉鬆、脆瓜、肉醬、麵筋、鯖魚及玉米粒罐頭等民生物資及口罩，捐贈給長期扶助貧困兒少的南投家扶中心，讓兒少在家也能獲得三餐溫飽，且有足夠口罩對抗病毒，家長們也不用擔心增加的餐費該從哪裡借。

馬文君指出，此次的捐贈只是盡棉薄之力，希望藉此拋磚引玉，讓更多善心人士加入扶幼濟貧行列。

埔里鎮朱姓單親媽媽，原本從事房務工作，疫情爆發後被迫放無薪假，但3個孩子居家上課生活開銷大，曾一度向友人借錢勉強度日，幸好家扶社工及時發放物資，並申請急難救助金，才使家庭暫度難關；她非常感激馬文君的善舉，讓她感受到社會的溫暖。

南投家扶中心主任魏季李指出，家扶在南投縣服務約1800餘戶、3000餘名貧困兒少，希望社會大眾若還行有餘力，歡迎小額捐款或捐物資，幫助貧困兒少及家庭，度過疫情的衝擊。