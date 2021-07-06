我國新冠肺炎疫情嚴峻，許多民眾避免實體購物、改採線上購物，但也因此導致物流塞車，對此，行政院消保處表示，已請主管機關經濟部督促業者在疫情期間辦理各項促銷活動時，應評估自身理貨量能外，並遵守送貨期限約定，減少消費爭議。

據統計，近期收到電商申訴案件逾800件，其中有86件是與物流延遲相關，並集中在特定電商，行政院簡任消保官王德明表示，近期因為民眾紛紛都宅在家中，許多民眾嘗試線上購物，但因物流塞車導致送貨延遲。

王德明說，如有民眾反映在5月14日就在電商平台上訂購，但一直到6月初都還未收到商品，因此才向消保會投訴。

王德明呼籲，電商平台應善盡資訊充分揭露的義務，如因作業恐無法準時送達，應在網頁上確實告知，並提供備貨、寄送貨及送達時間等資訊，供消費者查詢。

王德明說，如出貨能力有限，不應於網站大力促銷接單，如果因此造成如生鮮蔬果或食品毀損，或貨品送達遲到，則應按民法不完全給付、物瑕疵擔保及給付遲延規定，負擔損害賠償責任，消費者可依此向解除契約或要求賠償。