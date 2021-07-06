曾任國安會祕書長的現任台日關係協會會長邱義仁4日接受前總統陳水扁電台訪問時表示，宣布台灣獨立不是台灣人民能決定，因為美國不贊成，這很殘酷，但是是現實。不過，對於邱義仁的另一句話，精神科醫師沈政男直言，這是什麼邏輯，怎麼看了半天都看不懂。

沈政男今(6日)在臉書上發文回憶邱義仁的一些過往，並指為何邱義仁現在要說出這句話？「這，不也是一種 placating嗎？」同時，對於邱義仁說，「台獨黨綱不用修改，但執政可以不推動台獨」，沈政男則忍不住直言，「歹勢，這是什麼邏輯啊？怎麼看了半天都看不懂？這，其實就是一種 placating，不是嗎？」

沈政男指出，邱義仁現在邁入老年了，仍是無法忘情政治，也還想要發揮影響力，可見他喜歡權力，或者喜歡爭取權力的過程，而他的大智慧也展現在他的生活哲學，「他從不運動，因為，養生所花的時間，超過早死」。

沈政男回憶，那時邱義仁與前立委林濁水、考試院副院長李逸洋合稱「新潮流三劍客」，李逸洋沒多久退出政壇了，林濁水則是老早成為部落客，只有邱義仁對當今政權仍有一定影響力，而對於當時林濁水說的話，沈政男直言，「聽聽就好」。