遊戲橘子代理日本SQUARE ENIX出品《魔力寶貝Ｍ》，今(6)日正式推出全新【龍之沙漏失翼之龍】副本，玩家可在挑戰關卡的同時，體驗全新任務劇情，成功通關還能獲得稀有道具及活動限定稱號！歡慶《魔力寶貝M》迎接上市2周年，官方將於7月6日至7月13日限時推出五大活動，祭出豐富獎勵，邀全玩家共襄盛舉！同步釋出三項遊戲內容更新：限定等級角色【每日任務】經驗值20%加乘、【輪回之力】全新章節、限時【回流活動】，此外，全新人形魔寵「阿夏芙」同步登場，可使用全體攻擊魔法，幫助玩家大幅提升戰鬥力！

全新副本「龍之沙漏失翼之龍」登場、五大關卡同步開放！強悍人形魔寵全新推出！

《魔力寶貝Ｍ》睽違八個月，推出Lv.90玩家限定副本【龍之沙漏失翼之龍】，並一次開放5大關卡【輪回的真相】、【諾利之沙漏】、【艾汀之沙漏】、【神之代理人】、【杜瓦之沙漏】，作為遊戲目前難度最高的副本，玩家可在通關時充分享受挑戰快感，同時也將逐步解開全新任務劇情。成功通關可獲得稀有角色能力強化道具「蘊靈珠」、稀有寵物能力強化道具「共鳴校準器」，並取得關卡限定「解放者」稱號。

此外，官方同步推出遊戲中第一隻，可進行全體攻擊魔法的全新人形魔寵「阿夏芙」，將提供玩家全新的遊戲體驗。

《魔力寶貝Ｍ》新副本獎勵

《魔力寶貝Ｍ》人形魔寵「阿夏芙」

年度大改版、三大遊戲內容一次更新！

一.每日任務經驗值加乘

Lv.60至Lv.100角色解「每日任務」，經驗值全面加乘20%，讓玩家加速升級。

二.輪回之力

推出全新章節，讓玩家再提升角色能力。

三.回流活動

2020年1月1日至2021年5月31日曾登入遊戲，2021年6月1日後未登入，且Lv.60以上的玩家，於2021年7月7日23:59後登入，即可依照等級獲得經驗值寶箱、領取「7級寶石選擇箱子」、「寶珠精華萃取液」、「翠綠菇封印卵」等獎勵。

歡慶二周年！五大慶生活動、邀玩家共襄盛舉！

一.歡慶二周年，免費抽三寶

即日起至7月31日，玩家可透過遊戲中的「每日軍資護送任務」獲得「二周年祝福蛋糕」3個，並用於兌換「二周年活動抽獎資格」。官方將於活動結束後，抽出500位幸運玩家，贈送「二周年自選禮包」，玩家可在「隕星精華(綁定)」10個、「冰凍愛麗絲(綁定)」1個、「楠木(綁定)」1個、「隕鐵(綁定)」1個等，製作橘裝必備的道具中自選一項。

二.二周年簽到送

即日起至7月13日，玩家只要每日登錄就能獲得「阿夏芙的禮品」、「特典迷宮水晶」、「米諾陶斯的魂器」、「神秘的傳說寵物裝備」、「二周年專屬稱號」、「波爾卡舞帽幻化」等豐富獎勵。

三.二周年節日任務

即日起至7月13日，每日都有節日任務可參加，完成任務即可獲得「神秘的史詩寵物裝備」、「晶核能量核心」、「共振魔塵」、「奇蹟星塵」、「寶珠晶華萃取液」等獎勵，可讓玩家加強個人裝備。

四.二周年特典迷宮任務

即日起至7月15日，玩家簽到後可獲得「迷宮水晶」，並隨機進入「周年特典迷宮」，迷宫共有三層，分别為普通怪物層、寶箱層和精英怪物層，玩法多變；玩家打敗BOSS後，即有機會獲得「特典迷宮寶箱」，開啟後可在「自選共鳴校準器」12個、「共振魔塵」12個、「寶珠精華萃取液」3個中自選一項。

五.二周年爆炸大亂鬥

即日起至7月13日，為提升勇者們的戰鬥技術，抵擋潛在威脅，官方推出「二周年爆炸大亂鬥」讓玩家可和全伺服器的強者競技！參加活動就能獲得遊戲中必備的消耗性強化裝備道具，排行榜前三名的強者，還能額外獲得「競技場優勝箱」，可在「濃縮的能量核心」、「共振魔塵」、「寶珠精華萃取液」中自選一項。

《魔力寶貝Ｍ》二周年抽獎活動