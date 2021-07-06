台灣疫情升溫至今一個半月，近日略有趨緩的跡象！

這段在家抗疫的日子，你是否也更加依賴「社群媒體」了呢

眼光放到馬來西亞，已經受疫情衝擊整整一年的大馬人

他們使用社群媒體的習慣，有什麼變化呢？

今天就跟著 TenMax 南向觀測站，一起來看看：

【趨勢1：IG 「限動貼紙」挺商家，三不五時開直播】

IG 是大馬僅次於 YouTube、臉書，使用率第三高的社群平台。

由於疫情延燒，許多中小型企業關閉了實體的店面，開始轉往線上銷售、外送服務⋯等；為了支持自己喜愛的餐廳、甜點店、服飾品牌等，不少大馬民眾會使用 IG 限時動態中的「支持中小企業（Support Small Business）」貼紙。此貼紙是 IG 於疫情期間發布的新功能，允許用戶發布限時動態時，放上貼紙、宣傳本地商家，有助於讓中小型企業獲得更多得關注，並讓用為自己喜愛的店家盡一臂之力！這個功能在台灣也已開放一陣子，相信大家也曾在限時動態中瞥見。

除此之外，也愈來愈多的 IG 用戶開始使用 Live 直播功能，例如健身教練、藝術家、廚師等，透過直播來教學、與粉絲們互動；不只是名人，廣大的一般用戶也提升使用直播的頻率，三不五時就邀請親朋好友一同聊天！

另外，今年登陸大馬的 IG 短影音功能 Reels，也在疫情期間獲得了更多的關注；6 月中，IG 進一步宣布，開放 IG Reels 國家的廣告主，可投放 Reels 廣告！為大馬廣告主增加新的行銷選項。

趨勢1： IG 「限動貼紙」挺商家，三不五時開直播。（TenMax提供）

【趨勢2：推特 Hashtag 瘋串連，齊心共力度疫情】

在大馬，將近 50% 用戶皆有使用 Twitter 的習慣；尤其若是想鎖定「馬來人」族群，Twitter 更是萬萬不可以錯過的社群平台！

Twitter 的特性之一在於：Hashtag 的使用非常頻繁，每天約有 1.2 億個 Hashtag 出現在平台上。許多熱門話題、重要議題，也經常透過 Hashtag 來傳播、串連，達到巨大的觸及數與影響力。

大馬疫情延燒以來，Twitter 出現許多抗疫的 Hashtag。例如：

✔︎ #StayAtHome

抗疫基本款，去年發布 MCO 1.0 時出現

呼籲大家多待在家，不要出門增加染疫機率

✔︎ #kitaJagakita

馬來文「我們彼此照顧」的意思

用來呼籲大眾支持醫護人員

具有半官方的性質

大馬首相經常使用這個 Hashtag

電視上的政府廣告、藝人宣傳也會出現

✔︎ #BenderaPutih

馬來文「白色旗幟」的意思

民間自發性串連的一項活動

由於疫情持續超過一年

不少民眾經濟困窘、心情低落

此串連呼籲遭遇困難的人們

可以在家門、窗前掛白布、白旗

讓身邊的街坊鄰居有機會關懷、相助

趨勢2： 推特 Hashtag 瘋串連，齊心共力度疫情。（TenMax提供）

【趨勢3：TikTok 挑戰層出不窮，刺激感官、喚醒活力】

短影音在全球愈來愈火紅，大馬也不例外！每 3 個大馬人，就有一位使用 TikTok，尤其在 MCO FMCO 等限制期間，大家更習慣打開 TikTok 殺時間。

TikTok 上時不時興起各式的 Hashtag 挑戰，讓用戶們無處可發洩的精力得到出口。例如：

✔︎ 宅在家成為咖啡師的 #DalgonaCoffee 挑戰

✔ 一反在家邋遢形象，強調改造自我、妝前妝後的 #PassTheBrush 挑戰

✔ 舞蹈同好線上 battle 炫技的 #Savage 和 #Renegade 挑戰

✔ 連做家事也可以拍成影片的 #WipeItDown

✔ 或是最近超流行的變裝反差挑戰 #我不是小朋友

不論你是否喜歡 TikTok，不可否認的是，這些一波波新奇的挑戰，確實為疫情下的大馬用戶注入了滿滿活力！

〔知識補給站〕從 TikTok 看 UGC 原則

UGC 指的是 User Generated Content，也就是「用戶原創內容」。

TikTok 可說集 UGC 之大成，關鍵在於每個挑戰都有「明確的框架」，公式化影片的結構、音樂、內容等，讓用戶可以簡單地加入、一同創作，例如 PassTheBrush 挑戰的套路如下：妝前蓬頭垢面＞天上掉下來化妝刷＞妝後光彩動人。

品牌發展行銷活動，希望激發 UGC 內容時，也務必謹守「提供明確創作框架」的原則！