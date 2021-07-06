日本首相菅義偉日前在太平洋島國峰會，挑明日本提供的援助，與中國造成受援國陷入「債務陷阱」的做法不同。中國外交部發言人趙立堅6日在例行記者會表示，中國是在力所能及範圍內，提供不附加任何政治條件的幫助。某些居心不良的國家，炒作所謂中國援助太平洋島國造成「債務陷阱」，是不得人心的。

據報導，日前日本和太平洋島國家與地區領導人舉行第九屆「太平洋島國峰會」，日本首相菅義偉在開幕致辭中稱，如今太平洋地區面臨新冠疫情對社會經濟的影響和與威權主義競爭等新挑戰，日方極其重視受援國政府債務問題的可持續性，日方的援助與中國在援助期間造成受援國陷入「債務陷阱」的做法存在不同。

趙立堅表示，中國一貫秉持人類命運共同體和真實親誠理念，開展同太平洋島國的互利合作，並在力所能及範圍內，提供不附加任何政治條件的幫助。雙方合作建立在相互尊重、平等協商的基礎上，目的是發展經濟、改善民生，受到太平洋島國政府和人民的真誠歡迎。某些居心不良的國家炒作所謂中國援助太平洋島國造成債務陷阱，是不得人心的。

趙立堅指出，說到挑戰，日本準備向太平洋排放福島核事故汙染水，才是對太平洋沿岸國家環境和健康安全的重大挑戰。此前太平洋島國論壇祕書長發表聲明，代表論壇成員國領導人表達了關切。日本領導人與其忙著以虛假資訊抹黑中國，不如先講清楚自己將如何避免讓太平洋島國人民掉入核汙染水排海造成的「環境陷阱」。