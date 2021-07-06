女星謝忻挺過街頭車吻風波後，她積極重新出發，謝忻重拾主持棒，她也轉戰直播、接業配等多元發展，謝忻在防疫期間，不吝嗇分享美照，謝忻昨（5日）就曬出比基尼照，大方解放身材的她，一側身就讓前凸後翹的S曲線被看光，火辣身材超養眼。

照片中，謝忻身穿黃色比基尼入鏡，儘管她還穿著綠色薄外套，但仍擋不住謝忻的好身材，謝忻一側身就讓前凸後翹的S曲線被看光，不只傲人美胸快彈出比基尼，謝忻布料極少的小褲褲，更是讓她美臀和絕對領域若隱若現。

謝忻辣照解放好身材，她一張俏麗臉蛋也讓網友凍未條，紛紛驚呼：「身材辣喔」、「厲害厲害 很有感覺耶」、「要不要這麼正」，還釣出謝忻回應：「要！無時無刻都要」。

其實，謝忻以好身材引發討論已非首次，她日前就玩起照片接龍，分享自己帥氣的時尚照，沒想到謝忻只單穿紅色西裝外套就入鏡，裡面是挖空全裸，謝忻豪露白嫩左右半球，深V快開到肚臍，辣照尺度實在太狂，也讓外界見識到，原來謝忻的身材這麼好。

不少藝人因疫情，導致錄影、活動等工作受影響，所幸謝忻還有網路、業配等工作，影響不大，不過謝忻日前也感性發文，提到電視產業因疫情，導致錄影全面停擺，藝人沒得主持、沒通告、沒戲拍的情況下，就等於沒有收入，電視圈成了疫情海嘯下的重災區，謝忻不禁感嘆，其實各行各業都很辛苦，就盼疫苗盡快全面施打、疫情舒緩，讓全民重回正常生活軌道。

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