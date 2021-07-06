國內新冠疫情雖現趨緩，但疫苗施打現況仍令許多人憂心不已，前民進黨立委林濁水今天表示，蔡英文總統過去在臉書曾提到，大陸阻擋台灣採購疫苗，導致無法簽約。但這一切都是大陸造成的嗎？做為富裕國家之一，只要正常，就不會成為唯一到Covax和落後國家搶配額了。

總統蔡英文。(圖/本報資料照)

過去鮮少批評政府的林濁水，今天(6日)在臉書針對疫苗議題表示，疫苗荒一切都是大陸造成的？以BNT為例，若不擋，台灣就不會有疫苗荒？BNT一案影響就是500萬劑，若不擋，運來台灣，那也肯定是分期到的，對解決當前之荒還是無濟於事。

林濁水也提到，是以色列太厲害，所以不要跟他們比？這不是厲害的問題，是有沒有決心，會不會遇到在野黨、名嘴瘋狂演出什麼秘室、天價、太早、凱子、炒股⋯就瞻前顧後，怕來怕去，延誤時機不敢決定的問題。

林卓更質疑，是批評的都是事後孔明？那麼多國家都搶到疫苗過剩，難道是他們國家各個孔明滿街走，只有台灣沒半個？根本不必先知覺到像以色列，也不必有孔明，做為富裕國家之一，只要正常，就不會成為唯一到Covax和落後國家搶配額了。

最後，林濁水強調，終歸一句：我國重大國安，尤其危機的決策執行應該檢討，太不正常了。