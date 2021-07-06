藝人簡廷芮2015年拍攝電影《我的少女時代》劇中飾演陶敏敏，青澀甜美可愛的外型，令許多觀眾朋友們印象深刻。簡廷芮最近在社群上分享，連續煮飯49天的心情，她坦言：「成為家庭主婦真的很不容易！」

簡廷芮今（6日）在社群Instagram發文分享，最近這段防疫期間，居家煮飯的心得：「在結婚之前，幾乎是個除了開冰箱以外，不會進廚房的人，這段時間因為疫情的關係，在家默默的煮了快一個半月，身為長期外食族的老公，如果下班回家後，有頓健康又充滿愛的晚餐，那有多好！」因此想要開始學習如何料理。

簡廷芮娓娓道來與粉絲分享，小時候幸福的家庭回憶：「從小到大媽媽每天煮飯給我們全家吃，一放學回到家裡，總是有滿滿的一桌菜等著我們，現在回想起來，真的很幸福！直到現在自己嫁人，才真正明白媽媽的辛苦！媽媽都是一個人打理食材和全部的家事，媽媽怎麼能做那麼多事？」

簡廷芮曬出與媽媽同框的畫面，看得出來和媽媽之間的感情相當良好，她並抒發最近的心情：「家庭主婦是一個很了不起的工作，什麼工作都有它的專業與辛苦，都是值得被尊敬的！媽媽們記得忙於家務事外，也一定要好好的過生活，要做一個快樂的家庭主婦，向所有全職家庭主婦們致敬，你們真的很偉大！」

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