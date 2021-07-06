台灣因疫情進入三級警戒已近2個月，最近終於看見曙光，本土確診數連日維持2位數，因此全民除了關注疫苗施打進度外，也在關心接下來一週是否能夠有條件「微解封」，或是能夠直接解除三級，眾人都盼著早日恢復正常生活，命理專家詹惟中在節目中大膽預言全球解封的關鍵時間點，但也爆出有新的危機，且近在眼前。

命理專家詹惟中近日上《命運好好玩》節目，將防疫裝備穿好穿滿，大膽談論全球疫情變化，斷言2022年全球疫情會趨緩，因紫微斗數中的天梁星，代表了老人、延壽、醫學、信仰，而明年是天梁星化祿，「祿」是祿存代表了好事，2022年天梁星將大放異彩，因此預測在2022年底，全球解封的機率指日可待。

但他也表示「有一好，沒兩好」，提及2022年同時還有「武曲星化忌」，「武曲」代表股票、金融、錢財，而股票有漲有跌，因此預測股災近在眼前，「幾月我不知道，但(明年)秋天以前一定發生」。

如今台灣疫情趨緩，綜藝節目錄影也漸漸恢復，有網友發現詹惟中上節目談疫情時，明顯聽到現場有清喉嚨、咳嗽的聲音，還有來賓一直打噴嚏，提醒節目團隊應注意防疫，製作單位也趕緊回覆留言，表示「有做好防疫措施的，一起迎接解封吧！」。