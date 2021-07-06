司法院人審會通過 一二審法官大規模調動 17:232021/07/06 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 司法院人審會通過 一二審法官大規模調動。（資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 司法院人審會6日決議今年最大規模的一二審法官調動，其中台灣高等法院資深法官崔玲琦改調新北地方法院法官、高院法官程克琳、謝梨敏等人回任一審法官；曾審理富少淫魔李宗瑞的台北地方法院法官蔡羽玄及李殷君調任高院。 另高院法官文家倩調派司法院辦事，將來負責協助推動刑事廳國民法官等業務，北院試署法官林祐宸以原職調派司法院辦事；新北地院法官潘曉玫、新竹地院法官王碧瑩調任為新成立的商業法院之智慧財產及商業法院智慧財產法庭法官。 環南市場今復市 陳時中視察：斬斷傳播鏈 相信生意會越來越好 偷吃國中女和解金分24期換緩刑 渣男付2期人間蒸發 #司法院 #法官 #人審會 #二審法官 #調動 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 民進黨中評會一致同意除名趙介佑 16:132021/07/06 政治 國發會：國際人才並未因台灣疫情升溫 而大量出走 13:332021/07/06 財經 台東豐田國中籃球隊線上訓練 趣事引人發噱 16:482021/07/06 寶島 油電緩漲 經部研擬評估 04:102021/07/06 財經要聞 萬華人清林散昶 拚2500罷免提議書 04:102021/07/06 地方新聞 民進黨團反對臨時會處理不在籍投票 明談話將表決 13:192021/07/06 政治 疫情衝擊二林人站出來相挺 集600份愛心早餐免費領 15:142021/07/06 寶島 新北小英之友會 捐贈新北醫師公會7000片口罩 14:442021/07/06 寶島 首宗APP盜版有罪確定判決 劉于遜無罪改判刑2月 11:052021/07/06 社會 李家超獲任香港候選人資格審查委員會主席 11:052021/07/06 兩岸 桃園航空城擬線上審議 居民1人1信求改期 04:102021/07/06 地方新聞 社會熱門新聞 台中婦跌入水溝送醫快篩陽性 后里消防分隊全暫停勤務 - 社會 房客租屋20年「計繳520萬租金」拒搬家 房東怒告法官這樣判 - 社會 撞見哥女友露奶躺床 他手繪「現場圖」展示遭罵翻 - 社會 男同事陪看動漫下藥性侵 酒吧21歲女員工遭傳染性病 - 社會 北市6旬婦過馬路遭撞飛身亡 20歲騎士機車撞毀破裂 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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