司法院人審會6日決議今年最大規模的一二審法官調動，其中台灣高等法院資深法官崔玲琦改調新北地方法院法官、高院法官程克琳、謝梨敏等人回任一審法官；曾審理富少淫魔李宗瑞的台北地方法院法官蔡羽玄及李殷君調任高院。

另高院法官文家倩調派司法院辦事，將來負責協助推動刑事廳國民法官等業務，北院試署法官林祐宸以原職調派司法院辦事；新北地院法官潘曉玫、新竹地院法官王碧瑩調任為新成立的商業法院之智慧財產及商業法院智慧財產法庭法官。