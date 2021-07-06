立委林昶佐在臉書聲稱向中央爭取疫苗分配到台北染疫熱區，但市府配給萬華的劑量竟是全市最少，北市副市長蔡炳坤6日酸說，不知道林昶佐爭取了什麼疫苗，建議林昶佐把事情搞清楚，才不會造成萬華民眾誤會，疫苗是按年齡接種，沒有行政區差別，且從萬華專案到北農專案，萬華疫苗施打覆蓋率是全市最高。

林昶佐在臉書發文指稱他向中央爭取疫苗多分配到台北疫情熱區，但市府給萬華的劑量卻是全市最少。

蔡炳坤今天在北市防疫記者會上先是寫謝林昶佐對萬華地區的關心，但他也提到市府不知道林昶佐到底向中央爭取了什麼疫苗。

對於市府配給萬華疫苗是全市最少，蔡炳坤強調，這是非常不正確的講法，疫苗接種分成2部分，第一是按年齡從85歲一路往下施打，市民有意願接種都可施打，沒有行政區的差別。

蔡炳坤說，另外是專案造冊接種，萬華地區除了第一線工作人員全都接種，從市府的萬華專案到台北農產運銷公司專案，北農就接種1萬4000多劑，雖然不一定是萬華的人，但都在這邊工作、上班，整個萬華疫苗覆蓋率是全北市最高，建議林昶佐把相關事情弄清楚，才不會造成萬華民眾誤會。