本土疫情5月中急遽升溫，全台進入三級警戒，就業市場大受打擊；主計總處今公布5月失業率4.11％，不僅較上月急遽增加0.47個百分點，失業率更創2013年同期新高。

除失業率飆升外，值得注意的還有三個數據；第一，5月就業人數為1139.8萬人，較4月驟減12.6萬人，主計總處官員坦言，這是民國67年調查以來同期最大減幅，其次，失業人數亦同步增加5.4萬人。

第三，因經濟因素導致週工時未達35小時者為79.2萬人，較上月暴增60.3萬人，官員分析，受僱員工主要因業務不振、無法找到35小時以上的工作所導致，整體而言，這波就業市場受波及者，以內需服務型的受僱員工影響最深。

5月失業人數48.9萬人，較4月增加5.4萬人；官員表示，很高比例是有工作，卻沒有工作做、也沒報酬者，這次統計時間基準日是5月23日至5月29日；官員認為，這類失業者屬於暫時性現象，只要經濟解封，將可陸續回到就業市場。