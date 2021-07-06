久舜營造善盡企業社會責任，發起捐熱血.分享愛活動。

同島一命、挺醫護不是口號 ! 久舜營造善盡企業社會責任，發起捐熱血.分享愛活動。雖然酷暑逼人、汗流浹背，但仍有許多民眾不畏三十六度高溫炎熱，熱烈響應挽袖捐血。經一天的努力，共募集二百七十九袋血液，比預期多出九十九袋血，挹注血庫之急。

久舜營造總經理攜家帶眷共同響應。

久舜營造員工攜家帶眷共同響應。

久舜近百位員工熱情捲袖參與，總經理蔡長榮和專案部協理鄭維良想到可以助人就熱血奔騰，還攜家帶眷共同響應這項別具意義的活動。內湖附近的企業：合作金庫、昇恆昌、緯來電視台、內湖消防隊等都就近來到熱烈響應。而久舜營造為了鼓勵大家捐熱血，也提供超商禮券與口罩等獎品。

嚴守安全防疫規定，排隊等待捐血者均保持一定安全距離。

全台自5月疫情升級三級警戒後，影響民眾外出捐血意願，血庫缺血狀態也逐漸顯現，久舜營造有鑑於此，(7月6日)帶領義工團隊在內湖區新湖二路255號 (北歐之窗)辦理捐血活動。希望藉此機會呼籲大家踴躍來參與，現在正是需要民眾挽起袖子捐出熱血的時候，畢竟血液庫存量是醫療體系重要後盾，我們齊心防疫，疫起挺住醫療!面對疫情，我們共同並肩作戰。

捐血車上嚴守安全防疫規定，捐血者均保持一定安全距離。

此外，久舜營造在北部尚有多個工區，也鼓勵各工區的員工，就近在鄰近的捐血中心，在配合政府的防疫政策與捐血中心的防疫措施下完成捐血。

捐血前先測量體溫、提供酒精消毒。

因為仍在疫情期間，久舜營造也細心地規劃人潮分散、不群聚，有效管制分流，實施1922實聯制，並貼心的提供防疫用品，因此，吸引不少熱心民眾前來捐血，成績斐然。久舜營造將持續傳遞愛與善的關懷，期望透過這次活動幫助血庫存量達安全指標，並盼能拋磚引玉吸引更多民眾加入捐血的行列。