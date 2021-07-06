蔡姓男子在酒吧結識21歲女同事，今年2月主動獻殷勤，提議開車載女同事去看動漫，在車上拿出含有大麻成分的巧克力，讓不知情的女同事吃下肚，趁藥效發作之際，載到汽車旅館性侵得逞，還將性病傳染給女同事。士林地檢署偵結，依妨害性自主等罪起訴，並建請法院從重量處9年徒刑。

27歲蔡姓男子，擔任大安區某酒吧員工，今年2月7日看到女同事IG動態，欲找人一同前往世貿展覽館看動漫展，遂主動提議由他開車一起前往，但蔡男在車上拿出巧克力，詢問「會不會餓，要不要吃巧克力？」女同事將巧克力含在嘴，感覺有很重的煙草味，蔡男回答「是大麻口味」，女同事涉世未深，並未察覺異狀，吃下肚後，進入會場10分鐘，就感覺身體不適，隨即失去意識，被蔡男帶回車上，癱軟坐在副駕駛座休息。

蔡男見藥效發作，將車開往南港某汽車旅館，女同事趁隙，傳訊給男友「老公」、「救我」、「拜託」以及地點等簡短訊息，但因男友並未讀取訊息，女子無力反抗遭性侵，隔天凌晨由男友陪同報警，數天後驗出罹患性病，確定是遭到蔡男傳染。

起訴書指出，蔡男以欺瞞方式使人施用第2級毒品而犯強制性交罪，導致女同事身染性病，已經造成女子巨大且難以抹滅的傷害，蔡男犯後竟飾詞狡辯，檢方建請法院從重量刑，以示儆懲。

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