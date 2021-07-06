官鬥宮廷手機遊戲《叫我官老爺》全新版本將於近期上線，官方今（6）日搶先帶來多項玩法及活動預告，包含聯盟割據、選郡馬、點秋香、應天書院等精彩內容讓玩家先睹為快！

戰爭號角已響起 號召聯盟兄弟一起攻城掠地

本次新增【聯盟割據】玩法，聯盟號角已響起，戰爭一觸即發，若是坐以待斃，只能任人宰割！玩家趕緊號召驍勇善戰的門客，一起守衛聯盟領土，擴張聯盟版圖，站上聯盟之巔！

男版選秀【選郡馬】重磅來襲

男版選秀【選郡馬】玩法即將登場，於活動期間派遣成年未婚男子參選，並根據機制篩選出郡馬人選，即可領取相對應的獎勵，不僅如此，活動還推出多套專屬套裝，穿戴後即能在書院系統學習，提升所有門客的收益，若是有幸獲選為國婿，還有享不盡的榮華富貴！

男版選秀【選郡馬】

喜秤掀開蓋頭 秋香花落誰家

想要一睹美人風采，千萬別錯過【點秋香】活動，除了嬌俏的新娘子，還有一群前來阻撓的小娘子，玩家需從100位美女當中，尋找唯一的秋香，究竟誰能順利抱回美人歸，而沒有抽到秋香也無須氣餒，仍可透過收集專屬皮膚碎片至淩煙閣兌換【秋香】活動皮膚。

秋香花落誰家

多項玩法即將同步上線

為國培養棟樑之材，本次新增【應天書院】，大人可以透過開設、管理應天書院處理隨機事件，提升書院名譽，最後根據名譽值排名可領取對應獎勵！同時還有【青天猶在（本服）】、【青天再世（跨服）】、【百官宴】、【守護邊城】等全新玩法，帶給新老玩家不一樣的遊戲感受！

【應天書院】

【青天猶在（本服）】、【青天再世（跨服）】玩法：

透過每次升堂觸發不同故事線來決定劇情走向，可能獲得或減少相對應的民望，將考驗玩家的聰明才智，成為百姓心中的「包青天」！

【青天猶在（本服）】

【五福宴】：

大人可以開設五福宴與知己好友相聚共飲，不僅能結識本服的大人們之外，還可與跨服好友相聚。

【五福宴】

【守護邊城】：

玩家可消耗體力巡視邊城，根據羅盤點數決定落腳地點，並觸發各種隨機事件，當邊城達到一定的防禦值後還會有賊匪來襲，成功擊敗賊匪就可獲得豐厚獎勵。

【守護邊城】

為感謝大人長期支持，官方也推出【重歸仕途】活動，準備豐厚好禮迎接大人回歸，重啟「醉臥美人膝，醒掌天下權」的冒險之旅。